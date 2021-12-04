Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону произошла дорожная авария с участием, как говорят очевидцы, автомобиля «Яндекс. Такси». Данное ДТП на улице Волкова зарегистрировано, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс. Такси»

Утром 3 декабря в полицию поступило сообщение об аварии в Ворошиловском районе. Водитель Renault Logan, предположительно, двигаясь в сторону улицы Добровольского, сбил мужчину 1980 года рождения. Потерпевший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.