Москва, 4 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Самое главное — доверять людям и не давать пустых обещаний. Об этом заявил временно исполняющий обязанности секретаря Тамбовского регионального отделения партии, временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров в преддверии открытия третьего этапа Съезда партии, который проходит 4 декабря в Москве.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Максим Егоров

Единороссы слушают людей: их мнения, пожелания и все делают для того, чтобы улучшить их жизнь, отметил он.

«Чтобы граждане великой страны жили еще лучше. Самое главное — доверять людям и не делать пустых обещаний. Если на себя брать обязательства, надо их обязательно выполнять», — заявил Максим Егоров.

Временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что приоритетным партийным проектом для Тамбовской области является формирование комфортной городской среды.

«Мы вместе с вами понимаем важность обустройства того места, где мы находимся: наши дворы, парки, скверы. Этот партийный проект в Тамбовской области получил активное развитие. В регионе мы запускаем новый проект — «Дворы Тамбовщины», который мы будем также развивать. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году повысить качество городской среды в полтора раза. И мы должны понимать, что городская среда — это не только парки, скверы и дворы, это также наши подъезды, лифты, дороги до остановки, общественный транспорт. Это все, что нас окружает. Это и экология. В этом направлении мы будем работать. Не в полтора раза, как сказал Президент, а еще больше», — сказал Максим Егоров.

Врем енно исполняющий обязанности главы Тамбовской области акцентировал внимание на том, что в регионе будет развиваться проект под названием «Дорога к дому». Ранее он уже обсудил его с «Единой Россией».

«Это межквартальные связи. То есть с «Дворами Тамбовщины» мы будем развивать междворовые связи. Пути следования до школы, до больницы, до культурных центров, чтобы людям было удобно и комфортно», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА РЕ, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

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