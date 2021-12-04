Максим Егоров: «Единая Россия» за 20 лет сохранила прямое общение с людьми
Москва, 4 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Самое главное — доверять людям и не давать пустых обещаний. Об этом заявил временно исполняющий обязанности секретаря Тамбовского регионального отделения партии, временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров в преддверии открытия третьего этапа Съезда партии, который проходит 4 декабря в Москве.
Единороссы слушают людей: их мнения, пожелания и все делают для того, чтобы улучшить их жизнь, отметил он.
Временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что приоритетным партийным проектом для Тамбовской области является формирование комфортной городской среды.
Врем енно исполняющий обязанности главы Тамбовской области акцентировал внимание на том, что в регионе будет развиваться проект под названием «Дорога к дому». Ранее он уже обсудил его с «Единой Россией».
Как ранее сообщало ИА РЕ, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.
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