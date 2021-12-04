Москва, , 13:32 — REGNUM Государственная комиссия признала ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20» готовыми к вывозу на стартовую площадку космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

Вывоз на стартовую площадку назначен на 5 декабря. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря.

Корабль «Союз МС-20» под управлением космонавта Александра Мисуркина доставит на Международную космическую станцию туристов из Японии Юсаку Маэзаву и Йозо Хирано. Планируется, что туристы проведут на МКС 12 суток.

Организацией туристического космического полёта по контракту с Роскосмосом занимается компания Space Adventures. По контракту с этой компанией в 2001 году на МКС отправился первый космический турист — американский предприниматель Деннис Тито.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на МКС прибыли основные и дублирующие экипажи корабля «Союз МС-20» для завершения предстартовой подготовки.

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