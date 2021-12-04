Мадрид, , 13:32 — REGNUM Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич обыграли Новака Джоковича и Филипа Краиновича из Сербии в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса, который состоялся в Мадриде. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Хорватский дуэт теннисистов переиграл сербов в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

При этом ранее счет в полуфинальном матче между Хорватией и Сербией после поединков в одиночном разряде счет был 1−1: Душан Лайович проиграл Борне Гойо (6:4, 3:6, 2:6), а Новак Джокович обыграл Марина Чилича (6:4, 6:2).

Отметим, это четвертый выход сборной Хорватии в финал Кубка Дэвиса. Во втором полуфинале турнира 4 декабря сыграют сборные России и Германии.