Шегарский район, , 13:28 — REGNUM В Томской области задержали 29-летнего жителя Шегарского района по подозрению в убийстве женщины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 24 ноября пьяный мужчина, находясь в доме в посёлке Плотниково, нанёс множественные удары поленом по голове хозяйки, в результате чего женщина умерла на месте. Затем он похитил имущество убитой на сумму 2,5 тыс. рублей, после чего скрылся.

«Подозреваемый при предъявлении обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ, признал свою вину в полном объеме», — отметили в управлении.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.