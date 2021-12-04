Кемерово, , 13:24 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5139 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 15 405 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 75 877 случаев заражения коронавирусом, 69 147 человек выздоровели, 1591 пациент умер.

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