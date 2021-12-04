Бухарест, , 13:21 — REGNUM Румыния может окончательно войти в структуры Шенгенской зоны уже до 2023-го года. Об этом накануне заявил румынский вице-премьер Келемен Хунор, передает 4 декабря Телевидение Бухареста.

Согласно официальной информации, просьбу об интеграции Румынии в Шенгенское соглашение К. Хунор передал в ходе встречи в Бухаресте с Чрезвычайным и полномочным послом Германии Пером Гебауэром.

«Наша страна выполнила все условия, выдвинутые Брюсселем для скорейшей вступления румынского государства в зону Шенгена, — отметил, в частности он. — Дальнейшая отсрочка присутствия Румынии в этой структуре не имеет оправдания». При этом К. Хунор не исключил, что определенные силы в ЕС будут противодействовать указанной интеграции Бухареста.

Напомним, Румыния, наряду с Болгарией, Хорватией и Сербией не входит в Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов в рамках Евросоюза. По некоторым данным, из-за этого Бухарест ежегодно теряет до $5 миллиардов.