София, , 13:20 — REGNUM Сотни активистов профсоюзных организаций Болгарии вышли на центральные улицы болгарской столицы с требованием к действующему правительству страны повысить минимальную заработную плату. Об этом 4 декабря сообщило Болгарское телевидение.

По словам очевидцев, акция не носит насильственного характера: демонстранты развернули плакаты с надписями «За достойный образ жизни!» и «Да здравствуют перемены!», а также скандируют лозунги в поддержку формирования нового правительства страны. Полиция не предпринимает мер по разгону манифестантов.

Напомним, накануне президент крупнейшего профсоюза РБ «Подкрепа» Димитр Манолов выступил с инициативой рассмотрения в Кабмине и парламенте Болгарии вопроса об изменении в системе социальных выплат.

«Минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 750 левов ($432), — заявил, в частности, он. — В противном случае страну захлестнет новая волна безработицы».