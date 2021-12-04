Москва, 4 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Главный проект «Единой России» — помощь во время пандемии, считает глава Башкирии Радий Хабиров. Партия успешно справляется с основной задачей — быть рядом с людьми, помогать, когда им плохо

Glavarb.ru Радий Хабиров

В сложный период борьбы с коронавирусом «Единая Россия» первой приняла реальные меры для того, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются. Это отметил секретарь Башкортостанского регионального отделения «Единой России», глава Республики Башкортостан Радий Хабиров перед началом третьего этапа Съезда партии, который пройдет 4 декабря в Москве.

«У нас много членов партии — депутатов сельсоветов, и все эти люди сейчас находятся «в полях»: помогают пожилым, тем, кто нуждается, развозят продукты, оказывают другую помощь. Все проекты, которые ведет партия, безусловно, важны, но самый главный — это быть рядом с людьми, когда плохо. И эту задачу наша партия, мне кажется, выполняет очень достойно», — сказал Радий Хабиров.

Он подчеркнул, подводя итоги 20-летней деятельности «Единой России», что партия всегда делала многое для страны и людей, и будет продолжат эту работу.

«Эти 20 лет — это период серьезного, в некотором смысле даже драматического развития нашей страны. И именно наша партия явилась той силой, которая держала политический каркас нашей страны, обеспечивала общественно-политическую стабильность. И самое главное — поддерживала инициативы нашего национального лидера, Президента РФ. И, наверное, это одна из самых главных задач, и она будет впредь стоять перед нами всегда», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России».

Он напомнил, что наша страна прошла непростой путь, во время которого партия «принимала на себя очень сложные решения».

«Но все это мы делали в интересах нашей страны, в интересах наших людей», — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, в Москве 4 декабря пройдет заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.