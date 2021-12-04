София, , 13:19 — REGNUM В Софии лидеры основных партий, победивших на парламентских выборах в Болгарии 14 ноября, приступили к окончательной фазе консультаций о формировании нового кабинета министров страны. Об этом 4 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Согласно официальной информации, на завершающем этапе переговоров политики намерены уточнить кандидатуры руководителей основных ведомств. «Мы хотим, чтобы каждая партия была пропорционально представлена в новом Кабмине», — говорится в предварительном совместном заявлении мероприятия.

В форуме принимают участие политически силы «Продолжаем перемены», Болгарская социалистическая партия, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». Предполагается, что правительство РБ будет утверждено на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии до 10 декабря нынешнего года.