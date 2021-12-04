Чита, , 13:17 — REGNUM Водитель читинской скорой помощи Дмитрий Калашников, который задержал опасного преступника в Чите, получил медаль следственного комитета России «Доблесть и отвага». Об этом сегодня, 4 декабря, в своем телеграм-канале сообщает губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Скорая помощь Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

По его словам, медаль Дмитрию 3 декабря вручил лично руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов. Приказ о награждении смелого забайкальца подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Осипов напомнил, что инцидент произошёл ночью 15 августа 2021 года: бригада станции скорой помощи приехала на вызов в мкр. Осетровка Ингодинского района Читы. Фельдшеры вошли в дом, а водитель бригады Дмитрий Калашников остался в машине. В какой-то момент мужчина услышал женские крики и бросился на помощь. Он увидел мужчину, который, удерживая женщину, пытался совершить изнасилование. Секунда понадобилась спасителю, чтобы схватить злоумышленника и обездвижить его. Коллеги Дмитрия, выйдя из подъезда, вызвали полицию. Позже преступник был привлечен к уголовной ответственности, дело в отношении него направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года сотрудники полиции Забайкалья наградили 8-летнего жителя Оловяннинского района: за помощь в поимке педофила Матвей Беломестнов получил благодарственное письмо и велосипед.

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