Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 4 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. СУ СК России по Иркутской области направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, намеревавшегося сжечь своих родных вместе с квартирой. Подробности 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

955169 Поджог

По версии следствия, в феврале текущего года мужчина приехал из Братска в гости к матери и сестре. В какой-то момент между ними произошел конфликт и мужчина ушёл. Позже вернувшись в квартиру, он облил бензином стены коридора и вещи, находившиеся там, а также плеснул горючее на мать и сестру. Затем мужчина совершил поджог и скрылся. Пострадавшим удалось спастись, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, а в дальнейшем арестован судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в п. Залари Иркутской области случилась трагедия: двое местных жителей повздорили с шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Конфликт дошёл до поджога строительного вагончика. Двое погибших.

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