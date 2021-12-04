Вашингтон, 4 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Голливудские киностудии начали борьбу за проект с участием режиссёра Джозефа Косински и актёра Брэда Питта. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники в киноиндустрии.

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По данным издания, новый фильм будет посвящён автомобильным гонкам. Ожидается, что в работе над фильмом примет участие британский автогонщик Льюис Хэмилтон.

Места режиссёра и сценариста заняли соответственно Джозеф Косински и Эрен Крюгер, работавшие вместе над будущим боевиком «Топ Ган: Мэверик». Отмечается, что идея фильма о гонках с участием Брэда Питта возникла у Косински ещё в 2013 году.

Команда будущего проекта ещё не определилась с выпускающей студией. Сообщается, что соответствующие предложения поступили от студий Paramount, MGM, Sony, Universal и Disney, а также стриминговых сервисов Netflix, Apple и Amazon.