Кемерово, 4 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области в стационарах по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, находятся три человека, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Сергей Цивилёв/ Facebook Сергей Цивилев посетил горняков «Листвяжной», которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком

«Один — средней степени тяжести и два — в удовлетворительном состоянии», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что 96 человек находятся на амбулаторном лечении, выписаны 13 человек.