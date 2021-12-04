Париж, , 13:07 — REGNUM Людей, возвращающихся из стран юга Африки во Францию, обяжут проходить 2-недельный карантин. Об этом 4 декабря заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

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Отмечается, что власти будут предъявлять особые требования к туристам из стран «красной» и «ярко-красной» зон: ПЦР-тесты в обязательном порядке и 2-недельный карантин.

Ранее Япония запретила въезд иностранцам из 10 стран Африки. Всего число стран, в отношении которых требуется прохождение карантина по прибытии в Японию, достигло 48.