Кемерово, , 13:04 — REGNUM В Кемеровской области продолжаются аварийные работы на шахте «Листвяжная». Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

В смену работают три отделения Военизированной горноспасательной части и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно, — говорится в официальном сообщении. — Проветривается аварийный участок подготовительного забоя. Специалисты оборудуют технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона».

Также восстанавливаются вентиляционные перемычки в шахте и трубопровод для откачки воды.