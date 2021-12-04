Красноярск, 4 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Октябрьской районе Красноярска закрыта котельная №10, которую признали малоэффективной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, это семнадцатая по счёту закрытая котельная с начала года.

Alexey Ivanov Котельная

Ранее планировалось вывести котельную из эксплуатацию в 2023 году, однако руководство края поручило создать условия для её досрочного замещения. По словам министра экологии Красноярского края Павла Борзых, трубы подобных котельных расположены низко, не имеют систем очистки, из-за чего страдает местное население.

«Жители близлежащих домов неоднократно жаловались в минэкологии края на работу котельной. Передвижная эколаборатория минэкологии фиксировала превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зоне её действия», — отметили в правительстве.

65 зданий, в том числе 16 жилых домой, школа, туберкулёзный диспансер и другие организации, которые отапливались от закрытой котельной, переведены на сетиКрасноярской ТЭЦ-2.

До конца года планируется переподключить ещё три котельные в Советском районе Красноярска.

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