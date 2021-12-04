Москва, , 13:00 — REGNUM В настоящее время по новому штамму коронавируса «Омикрон» пока мало данных и поэтому по нему еще рано делать какие-либо заявления. Об этом 4 декабря заявил журналистам главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе съезда партии «Единая Россия».

Денис Проценко Kremlin.ru

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«Омикрон» — очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа в столице России было госпитализировано 865 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отметим, число подтверждённых случаев COVID-19 в России выросло на 32 974 за истекшие сутки.