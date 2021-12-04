Иркутск, , 12:59 — REGNUM В Иркутске пресекли деятельность крупной преступной группы, распространявшей наркотики. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники обнаружили синтетические наркотики в подушке, на которой спала несовершеннолетняя дочь одного из предполагаемых сбытчиков.

Наркотики МВД РФ

Ранее в ходе спецоперации он выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с различными видами запрещенных веществ, упаковочным материалом и другими предметами.

По версии следствия, злоумышленники занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах области через интернет-магазин и сеть тайников-закладок.

На сегодняшний день установлены обстоятельства более 100 эпизодов противоправной деятельности. Из незаконного оборота изъято более четырех килограммов наркотиков синтетического происхождения, а также марихуана и гашиш общей массой свыше 400 граммов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году наркоситуация на территории Иркутской области была признана сложной, но контролируемой: из незаконного оборона изъято 610,9 кг наркотиков всех групп.

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