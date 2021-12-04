Киев, , 12:55 — REGNUM Виктория Гриб, депутат Верховной рады Украины, потребовала наладить отношения с Россией, чтобы обеспечить развитие Украины.

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«Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? — заявила Гриб в эфире телеканала «Наш». — Уверена, что нет».

По словам парламентария, ситуация с «Северным потоком — 2» «показала место Украины на международной арене». При этом Гриб призвала «включить мозги» и решить: что представляет выгоду для Украины, а сейчас — это «хорошие отношения с Москвой». В таких условиях Украина «сможет нормально развиваться», добавила депутат Рады.

В последнее время Киев вслед за Западом утверждает, что РФ якобы готовит «вторжение на Украину». В РФ эти обвинения неоднократно опровергали.