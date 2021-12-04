Томск, , 12:48 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил, 0,92, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число выявленных случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 56 764. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 41 018 человек, в том числе 224 за сутки.

По состоянию на 4 декабря, занятость коечного фонда в ковидных стационарах региона составила 73,2%. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 635 жителей Томской области.