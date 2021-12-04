Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Выступление главы МИД России на заседании Совета министров иностранных дел в Стокгольме вызвало в грузинских соцсетях дискуссию на тему: примут ли теперь Грузию в НАТО?

Грузия

Особое внимание привлекла та часть заявления Сергея Лаврова, где он со ссылкой на президента России говорил о недопущении «дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения новых систем оружия на наших западных границах».

«Грузия может остаться вне НАТО, если Запад опять отдаст предпочтение Realpolitik и ради собственной обеспеченной безопасности, благополучия и меньшей головной боли и на этот раз поддастся на требования России», — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Заал Анджапаридзе.

Он предполагает, что заявление Путина о юридическом оформлении приостановки расширения НАТО — не просто тестирование реакции альянса и что вскоре Россия выступит с конкретными предложениями.

«Грузия уже осталась вне НАТО, а разговоры о том, что нас примут, идут по инерции», — откликнулся пользователь Н.М.

«Пока Украину примут через 1−2 года, а потом и у нас шанс появится», — не согласился с участниками обсуждения В.Ш.

«Остановит! Может, мне кажется, но эта активизация с НАТО — прелюдия к приостановке. Хотят «красиво» выйти из ситуации. Отступление будет для них равноценно поражению», — упрекнула Запад П.Г.

«Русские для превенции выдвигают предложения Западу. Учтут те — хорошо, не учтут, ну и что, мы же предупреждали, скажут. На тысячи километров удалена Сирия, и ее (Россия) не уступила, не испугалась американских и британских авианосцев, а появления на Черном море одного-двух фрегатов испугается?» — заметила Н.Ц.

Пост в Facebook выступлению Сергея Лаврова в Стокгольме посвятил еще один грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров в Стокгольме практически разошлись с угрозами друг другу: русские заявили, что не допустят расширения НАТО на Восток, а американцы — если русские обострят ситуацию, их ожидают санкции. Остальное происходит за кулисами: кто кому выкрутит руки. Это плохо! Значит, проблемы настолько велики, что их покроет разве что война или перенос внимания на войну и страх!» — пишет эксперт.

Он также не исключает, что это дело «на высшей точке напряженности завершится тайным соглашением».

»Мир сидит на пороховой бочке», — констатировал пользователь Г.Д.

«Запад уступит… Хорошую и обеспеченную жизнь он себе не испортит… А русским терять нечего», — предположил В.Д.

«Кто вам сказал, что им (русским) терять нечего?» — поинтересовалась Л.Б.

«С помощью этого и еще нескольких подобных зрелищ происходит разграбление подобных нам стран. Ежегодно из Грузии уходит столько денег и сырья, что если бы мы вернули это богатство, через 2−3 года все долги бы оплатили», — заметил Г.К.

А пользователь Э.Д. уверен, что Россия не допустит разрастания НАТО у своих границ, и подобное провоцирование России может привести мир к глобальной ядерной катастрофе.