Вашингтон, 4 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Первые умные часы от американской компании Google будут представлены в 2022 году. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

Shawn Collins Google

По данным издания, умные часы от Google имеют кодовое название Rohan. Одной из целей выпуска собственных умных часов будет демонстрация новейшего программного обеспечения для устройств этого типа Google StartWatch.

Сообщается, что умные часы от Google будут оснащены некоторыми функциями, характерными для фитнес-браслетов. В частности, умные часы смогут подсчитывать количество сделанных шагов и измерять пульс.

Американский гигант ранее сделал ряд шагов по выходу на рынок носимых устройств. В январе 2021 года Google закрыла сделку по приобретению компании по производству фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд.

Ожидается, что новое устройство будет выпускаться под основным брендом Google. Предполагается, что умные часы Google будут стоить дороже моделей Fitbit и будут нацелены на конкуренцию с аналогичными устройствами от Apple.