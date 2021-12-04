Майминский район, Алтай, , 12:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами COVID-19 за время пандемии стали 512 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В большинстве случаев непосредственной причиной смерти пациентов стал COVID-19. 48 человек скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в республике достигло 24 509, в том числе за прошедшие сутки выявлено 32 новых носителя. Лидерами по приросту стали Майминский, Турочакский и Чемальский районы.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 70, за весь период — 22 190. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 810, за весь период — 336 720», — добавили в оперштабе.