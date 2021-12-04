Москва, , 12:32 — REGNUM Реакцию кинорежиссера из Великобритании Ридли Скотта, ранее обматерившего в интервью российского кинокритика Антона Долина, оценил кинокритик и блогер Евгений Баженов, который более известен под псевдонимом BadComedian. Он заявил об это 4 декабря в беседе с «РЕН-ТВ».

Евгений Баженов Скриншот страницы YouTube канала BadComedian

Как считает Баженов, британский режиссер странным образом отреагировал на слова Долина. По мнению блогера, Скотта, возможно, обидело то, что российский кинокритик назвал его предыдущие фильмы менее реалистичными, чем его последняя работа «Последняя дуэль», о которой Долин говорил в интервью.

«Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся, как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта. С другой стороны, Ридли Скотту уже сколько лет, и он известен своим характером. Возможно, ему что-то послышалось. Тут вообще не понятно», — сказал BadComedian.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный британский режиссер Ридли Скотт ответил российскому кинокритику Антону Долину матом на его замечание о фильме под названием «Последняя дуэль».