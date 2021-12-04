Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встал во главе регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Евгений Куйвашев

Kremlin.ru

На ещё одном посту он намерен заниматься выполнением задач, которые поставлены руководством организации и президентом России. Также в приоритетах будет реализация проектов, в том числе национальных.

Также Куйвашев анонсировал переизбрание секретарей первичных отделений. Региональная конференция по этому вопросу назначена на январь.

«Встряхнеё всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделение возглавлял Виктор Шептий. Он пробыл на этом посту более десяти лет.

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