Луганск, 4 декабря 2021, 12:31 — REGNUM Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе трёх населённых пунктов в Донбассе. Об этом 4 декабря передает Луганский информационный центр.
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В сообщении отмечается, что в районе н.п. Новоивановка, Орехово, Золотое «мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) миссии ОБСЕ».
ВСУ так поступили в целях недопущения вскрытия наблюдателями военной техники, размещённой в данных районах, отмеачется в сообщении.