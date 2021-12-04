Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Утром 4 декабря перестал работать официальный сайт правительства Ростовской области. Устранить неполадки обещают в самое ближайшее время.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

«Уважаемые коллеги, приносим извинения, сайт правительства временно не работает. Ожидаем устранение неполадок ориентировочно после 13:00 мск», — обратились к журналистам в региональном пресс-центре.

Уточняется, что сбой в работе сайта донского правительства связан с небольшими техническими погрешностями.