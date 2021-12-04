Шербакульский район, Омская область, , 12:21 — REGNUM В Шебаркульском районе Омской области организована проверка по факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл утром 3 декабря.

Велосипедист Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса ГАЗ-322 132 1993 года рождения в посёлке Шебаркуль сбил велосипедиста. В момент происшествия в салоне находились 14 пассажиров.

«В результате ДТП велосипедист — мужчина, 1949 г.р., скончался в медицинском учреждении. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.

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