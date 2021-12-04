Москва, , 12:14 — REGNUM Число летальных исходов у больных с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки в России составило 1215. 4 декабря об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число смертей пришлось на Москву (93), Санкт-Петербург (57) и Московскую область (55). 3 декабря в оперативном штабе сообщали о 1217 летальных исходах за сутки от последствий COVID-19.

Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции в России держится выше отметки в 1200 случаев с 9 ноября. Всего за весь период пандемии от последствий COVID-19 в России умерли 280 072 человека.

По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 53,7%. Первый компонент вакцины получили более 72 млн граждан России, полный курс вакцинации прошли почти 64 млн жителей.

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