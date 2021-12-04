Анахайм, США, 4 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У гостей голы забили Блейк Коулман (24-я минута), шведский форвард Элиас Линдхольм (31-я) и Шон Монахан (36-я), в составе хозяев шайбами отличились Сонни Милано (21-я), шведский нападающий Рикард Ракелль (40-я) и Винни Леттьери (43-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Джонни Годро.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился в тмаче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 6 декабря на выезде сыграет с клубом «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» днем ранее также на выезде встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».