Москва, , 12:12 — REGNUM За минувшие 24 часа в столице России было госпитализировано 865 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 декабря сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в своем Телеграмм-канале.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Москве выявлено 3356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 865 человек. На ИВЛ находятся 564 человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в российской столице 3718 человек вылечились от нового заболевания и уточняется, что в результате этого общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве стало составлять 1 787 034.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число подтверждённых случаев COVID-19 в России выросло на 32974 за истекшие сутки.