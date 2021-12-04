Томск, , 12:09 — REGNUM Правоохранители в Томской области изъяли более 7 тонн спирта, который был ввезён в регион нелегально. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, информация о ввозе была получения оперативным путём.

Спирт в канистрах Цитата из видео УМВД по Томской области

В результате были обнаружены два грузовика, гружённые 720 канистрами объёмом 10 литров и 24 пятилитровых бутыли. Все ёмкости были наполнены спиртом — всего более 7,3 тонны на сумму более 400 тыс. рублей.

Владелец автомобилей — 46-летний местный житель, по предварительным данным, перевёз и хранил алкогольную продукцию, не имея соответствующей лицензии. Возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что ранее подозреваемый привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в управлении.