Утром 2 апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке госграницы обнаружена взрывчатка иностранного производства.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Силовики нашли взрывчатку в партии православных икон и церковной утвари с Украины.

Установлено, что контрабандную доставку взрывчатых веществ в страну с украинской территории осуществляли транзитом через европейские государства ― Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

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Всего силовики извлекли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Подозреваемого в причастности к преступлению задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело. В ФСБ пообещали, что организаторов и соучастников преступления, включая иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.