Москва, , 12:02 — REGNUM Число подтверждённых случаев COVID-19 в России выросло на 32 974 за истекшие сутки. 4 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 за истекшие сутки зафиксированы в Калмыкии, Республике Алтай, Москве и на Чукотке. Общее число подтверждённых случаев заражения в России с начала пандемии достигло 9 769 011.

Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 32 930 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Пик распространения COVID-19 в России пришёлся на начало ноября 2021 года. Максимальное число новых случаев — 41 335 — было зафиксировано 6 ноября.

3 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России идёт вниз. Он добавил, что общее число наблюдаемых заболевших сокращается до 900 тысяч пациентов. Мурашко отметил, что количество больных с COVID-19 в России опустилось ниже отметки в 1 млн человек 30 ноября.

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