Баку, 4 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. 30 ноября в 10:40 в Хызинском районе разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате аварии 14 военнослужащих погибли, 2 получили тяжелые ранения. Глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев исключил вмешательство извне в крушение военного вертолета во вторник. Он заявил, что разбившийся военный вертолет был относительно новым и в полном исправном состоянии после недавнего ремонта. «Что касается состояния вертолета, он был относительно новым и совсем недавно до события были проведены ремонтные работы», — заявил Гулиев на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Комментарии азербайджанских пользователей социальной сети Телеграм:

Anar Azizov:Ошибка пилота была скорее всего. Сегодня в Хызы был сильный туман.

Тuuli:А разве пилоты не знают, что в туман опасно и нельзя летать? И кто дал разрешение на полёт в такую погоду? Почему столько высоких чинов одновременно оказались в вертолёте. Тем более если это просто учения?

@Nigyar13:Наверное, их присутствие было неслучайно в вертолёте, а вот крушение — это трагическая случайность. В ошибку пилота я лично не верю.

Отари Мустафаев @OtariGalibogly: Каждый день на мине подрываются, а теперь и это.

Iti govan @iti_govan:В войну мы столько офицеров не потеряли, кто понесёт ответственность?

@sap_argetlam:Я надеюсь MIT скоро разберёт кто в этом виноват, это точно не несчастный случай.

Автор Телеграм-канала про политику, историю «Голос моря» высказал свою точку зрения относительно комментаторов, которые считают, что вертолет сбила Россия и все подстроено:

Admin: Как это всегда бывает при резонансных трагедиях, в Сети пошли обсуждения и теории заговора о «мести русских» за вертолёт, о каком-то совпадении, что собрали столько офицеров вместе, о плохой российской технике. <…> Это попросту трагедия, такое случается, во всем мире и повсеместно. Давным-давно для себя заметил корреляцию глупых людей с теориями заговора, просто наблюдение. И да, российские вертолеты одни из лучших в мире, это я так, к слову. Худший день в 2021 г. для ВС Азербайджана. Невосполнимая потеря, как для семей погибших, так и для нашей армии. Таких опытных офицеров годами ВВС готовят. И вдруг волею случая мы теряем столько наших сыновей, причем в мирное время, a не на войне. Başımız sağ olsun.

Bavi @Bavill:В итоге всё равно будут думать о российской мести. Считаю это упущением властей, их долгое молчание. Именно такая длинная пауза и порождает всякие теории заговоров, мести и цифр. А теперь ждем оправдания у тех, кто расскажет почему Путин и Лукашенко за сутки не выразили соболезнования. Даже их посольства. А ведь наш президент сразу выражал соболезнования, если там случалась беда.

Пользователь под ником Bakinskiy advokat высказывает свои подозрения:

@astronavt507:Я думаю, подельники Наджмаддина все ещё остались в нашей армии. Не всех ещё вычистили. Как это не прискорбно признавать. Весь офицерский состав, ни одного солдата. Вертолет падает при обычном приземлении. Хотя за штурвалом опытный пилот, прошедший первую Карабахскую войну. Наталкивает все-таки на определенные подозрения. И ещё есть вариант, что русские отключили электронную систему, например, удаленно. Насколько я слышал, завод изготовитель может технически делать так. Много вопросов…

Кямран Алиев, генпрокурор Азербайджана, выступил с заявлением: «Недопустимо использовать эту трагедию в политических целях».

Руфат Кадымов @Rufat_Kadimov: Эту трагедию попытается использовать радикальная оппозиция, действующая по принципу чем хуже, тем лучше. Ситуация похожа со сбитым над гаракендом вертолётом. Это их старая тактика. Ничего не выйдет.

Автор Ширинов пишет в своем Телеграм-канале с авторской аналитикой по событиям в Азербайджане и в мире:

Ширинов/Shirinov: <…> точную причину узнаём от официальных органов, по итогам расследования. Всякие несусветные рассказы о том, что сбили… то есть кто-то взял ПЗРК, пробрался в центр страны, узнал кто полетит, рассчитал время прилета, занял позицию и сделал выстрел? Глупости же!

Независимый азербайджанский обозреватель, журналист Гамид Гамидов опубликовал пост на своей странице в Фейсбук и в своем телеграм-канале:

Hamid Hamidov:Только ты отходишь от трагедии, когда в середине ноября на границе с Арменией погибли семеро наших парней и десять военнослужащих были ранены, как, на тебе, еще одна трагедия. В Хызы. <…>Так не должно было быть. Таких неисправностей быть не должно. Таких случайностей быть не должно. И обидно, и больно, и непонятно…

Эксперт по образованию Эльчин Эфенди пишет в своем Фейсбуке:

Solmaz Abbasova:Только хочу добавить, что тому виной не абстрактная халатность, а конкретные ответственные за это люди и они обязательно должны ответить. Иначе всё теряет смысл и будет постоянно повторяться.