Омск, 4 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Омске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на пересечении улиц Маркса и Красных зорь. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

УМВД по Омской области ДТП в Омске

По предварительным данным, ночью 7 мая водитель автомобиля Volkswagen Polo при повороте налево столкнулся с BMW, двигавшимся по встречной полосе. В результате водитель Polo скончался на месте. По результатам различных экспертиз установлено, что аварию спровоцировал водитель BMW, ехавший со скоростью не менее 104 км/ч.

«Таким образом, причиной ДТП и наступивших последствий явилось нарушение 35-летним омичом требований п. 10.1, 10.2 ПДД, где указано, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения (не более 60 км/ч)», — отметили в ведомстве.

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