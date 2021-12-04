Бузулукский район, Оренбургская область, 4 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбуржья проводится проверка по факту огнестрельного ранения 41-летнего охотника. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ружьё

По предварительным данным, этот гражданин, будучи на охоте возле села Палимовка, нарушил меры безопасности при обращении с оружием. Итогом стало ранение левой ноги.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.