В Оренбуржье выясняют обстоятельства ранения охотника из ружья
Бузулукский район, Оренбургская область, 4 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбуржья проводится проверка по факту огнестрельного ранения 41-летнего охотника. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Ружьё
По предварительным данным, этот гражданин, будучи на охоте возле села Палимовка, нарушил меры безопасности при обращении с оружием. Итогом стало ранение левой ноги.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.