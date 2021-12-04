Москва, , 11:50 — REGNUM Запуски двух ракет-носителей нового семейства «Ангара» в разных модификациях пройдут до конца 2021 года и в первой половине 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

Ракета-носитель «Ангара-А5» Министерство обороны РФ

Рогозин подтвердил, что пуск тяжёлой «Ангары» назначен на конец декабря 2021 года. Старт носителя в лёгкой модификации планируется на первую половину следующего года.

Семейство новых отечественных носителей «Ангара» построено по модульному принципу. Модификации с различным числом универсальных ракетных модулей позволяют получать носители от лёгкого до тяжёлого классов.

Первые пуски как лёгкой, так и тяжёлой «Ангары» состоялся в 2014 году. Ещё один испытательный запуск тяжёлой «Ангары-А5» был проведён в конце 2020 года.

Лётные испытания новых ракет продлятся до конца 2022 года. Пусковая программа ракет «Ангара» предусматривает более 15 пусков носителей этого семейства до конца 2027 года.

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