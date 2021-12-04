Вашингтон, 4 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Курс криптовалют обвалился в ночь на 4 декабря почти на 20%, биткоин достиг минимума с сентября — рухнув до 42 тыс. долларов, при этом общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16% — до 2 трлн долларов.

Huffingtonpost.de Биткоин

К утру падение замедлилось. По данным биржи Binance, на 10:03 мск 4 декабря биткоин опускался на 16,7% — до $47,25 тыс. Gортал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, цена биткоина упала на 16,36% — до $47,6 тыс. за сутки.

Биткоин упал вслед за фондовыми рынками на инверсии трежерис, передает cryptor. Отмечается, что инвесторы покидают рисковые активы, получив сигналы об ужесточении монетарной политики ФРС.