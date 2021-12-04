Южно-Сахалинск, , 11:46 — REGNUM Заявления губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о желании компании из Дании взять в аренду остров Шумшу уточнила 4 декабря пресс-секретарь главы региона Светлана Литвинова в беседе с РБК.

Остров Шумшу. На заднем плане — остров Парамушир (гора Дунькин Пуп и город Северо-Курильск) Victor (rdfr) Morozov

При этом ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что возможность аренды острова Шумшу, который расположен на севере Курильской гряды, для производства водорода с помощью энергии ветра рассматривает компания из Дании Copenhagen Infrastructure Partners.

«Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — сказала Литвинова.

Кроме того, она отметила, что в настоящее время по названном проекту ведутся переговоры и добавила, что также вначале необходимо пройти некоторые процедуры и получить данные по ветровым характеристикам и объемам воды в месте предполагаемого строительства.

Отметим, остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов и расположен на расстоянии 11 км от Камчатки и в двух км — от острова Парамушир, который является ближайшим обитаемым островом Курильской гряды.