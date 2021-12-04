Томск, 4 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Томской области в преддверии новогодних праздников стартовала профилактическая акция «Ель», в рамках которой усилена охрана хвойного молодняка от вырубки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

manfredrichter Ель

Патрулировать леса будут мобильные группы, в состав которых войдут лесничие, полицейские и сотрудники госконтроля. В отдалённых районах в охране лесов подключат общественных инспекторов.

«Это обманчивое представление, что срубить новогоднюю ель в лесу — выгодная идея. Штраф за срубленное дерево значительно превышает его стоимость на рынке. Плюс ко всему нарушителю грозит административная или уголовная ответственность», — отметил замглавы департамента лесного хозяйства области Артём Струков.

Граждан за незаконную рубку деревьев ожидает штраф до 5 тыс. рублей, юрлиц — до 500 тыс. рублей. В прошлом году перед праздниками, как отмечается, незаконно было срублено более 400 елей и пихт. В этом году пока таких фактов не выявлено.