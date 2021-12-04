Калуга, , 12:53 — REGNUM Опытом внедрения в Калужской области региональной Стратегии цифровой трансформации поделился заместитель калужского губернатора Дмитрий Разумовский в режиме видеоконференции на IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебской области Белоруссии. Об этом 4 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного правительства.

На форуме в белорусском Витебске Admoblkaluga.ru

В своём выступлении на конференции «Умный регион» Дмитрий Разумовский раскрыл аспекты использования в регионе геоинформационных, мониторинговых и медицинских систем. Так, на геоинформационном портале области представлено 45 сервисов. Они позволяют оперативно получать информацию о ситуации на дорогах, объектах культуры, спорта, досуга и недвижимости, подлежащей налогообложению. Дмитрий Разумовский рассказал об цифровых инструментах контроля работы дорожной, коммунальной техники и водопотребления, которые внедряют в регионе органы местного самоуправления и предприятие «Калугаоблводоканал». Особое внимание заместитель калужского губернатора уделил платформе «Цифровой двойник города». Региональная ИТ-компания оцифровала улицу Кирова в Калуге, как пилот, для моделирования её развития. Речь также шла об использовании цифровых технологий в здравоохранении: о проекте «Цельс», интерфейсе «А-мед» и системе «Единая регистратура Калужской области». Заместитель губернатора Калужской области отметил, что внедрение цифровых технологий в нашей стране реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Она является составной частью практически всех национальных проектов.

Ключевая тема витебского форума — «Цифровая экономика — драйвер инновационного развития региона». На его площадках участники из разных стран обсуждают использование новых цифровых технологий и создание соответствующей инфраструктуры.

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