Чита, , 11:41 — REGNUM В Чите сегодня, 4 декабря, из-за возможного обнаружения взрывного устройства в здании краевого госархива оцепили улицу Бутина. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на месте может находиться граната.

Чита с пика 1045 Dima B92

В настояний момент прохожим не дают пройти по тротуару около здания архива, а заставляют перейти на противоположную сторону улицы.

Вероятно, речь идет о серии ложных сообщений. Накануне, 3 декабря по этой же причине эвакуировали ТЦ «Новосити». Опасных предметов не обнаружено, личность гражданина, сообщившего об угрозе, установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 2 декабя «заминировали» школы №4 и №8. Эвакуации учащихся не проводилось. В ходе проверки информация в сообщениях не подтвердилась.

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