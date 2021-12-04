Москва, , 11:33 — REGNUM Протекание COVID-19 после появления штамма коронавируса «Омикрон» может стать более легким, а последствия после него — не на столько серьёзными. Об этом 3 декабря заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«До Нового года он не успеет распространиться. «Дельта», например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

При этом вирусолог указал, что наличествующие в настоящее время данные о новом штамме коронавируса свидетельствуют о том, что в большинстве случаев вызываемое им заболевание протекает в легкой офрме.

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке. — Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер», — добавил Альтштейн.

Кроме того, он высказал предположение о том, что с появлением «Омикрона» пандемия может завершиться.

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «Омикроном», — пояснил Альтштейн.

В то же время, он уточнил, что в этом случае ситуация зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация с новым штаммом SARS-CoV-2, так как на данный момент он еще, возможно, не дошел до людей пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа учёных из Кембриджа (США), исследовавших характер распространения штамма «Омикрон», предположила, что во время очередной мутации коронавирус SARS-CoV-2 мог получить фрагмент генетического материала от другого вируса — возможно, вызывающего простуду.