Борзя, Забайкальский край, , 11:27 — REGNUM В Борзинском районе Забайкалья вступило в силу судебное решение, обязывающее муниципалитет сформировать маневренный жилой фонд для отселения аварийного дома. Подробности сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам проверки соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в 158-квартирном доме по ул. Савватеевская г. Борзя, ранее признанном по иску прокурора аварийным и требующим реконструкции. Установлено, что администрация муниципального района «Борзинский район» в нарушение жилищного законодательства и прав жильцов этого дома определила для отселения лишь восемь жилых помещений маневренного фонда.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать администрацию района создать маневренный жилищный фонд, достаточный для переселения из многоквартирного дома. Борзинский городской суд оставил требования прокурора без удовлетворения. Оспаривая решение суда первой инстанции, надзорное ведомство указало, что в случае непредвиденных, чрезвычайных обстоятельств нуждающимся необходимо оперативно представить маневренное жилье, для чего такой фонд должен быть создан заблаговременно и в нужном количестве жилых помещений.

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда удовлетворила представление прокурора и приняла новое решение, обязав муниципалитет создать маневренный жилой фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося в сентябре 2021 года совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходим запуск новой программы, в которую войдут жилые дома, признанные аварийными по состоянию на январь 2021 года.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — подчеркнул глава государства.

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