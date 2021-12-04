Окинский район, Бурятия, , 11:20 — REGNUM В Главном управлении МЧС раскрыли подробности гибели проходчика за золотоносном руднике в Окинском районе Бурятии. Трагедия произошла утром 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рудник Ugold.ru

По данным ведомства, в ночь на 4 декабря в забое были проведены плановые взрывные работы, после чего туда спустились четыре горняка. Двое из них потеряли сознание, отравившись угарным газом, двоим удалось выбраться на поверхность.

Спасатели вытащили из забои двоих потерявших сознание. Одного из них спасти не удалось, второму оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело за «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека».

Читайте ранее в этом сюжете: В забое рудника в Бурятии погиб проходчик