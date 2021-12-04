Североуральск, Свердловская область, 4 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Свердловской области после горного удара в шахте «Черемуховская-Глубокая» была создана специальная комиссия. Об этом сообщили журналистам в компании «Русал».

DariuszSankowski Шахта

Работы на участке приостановили. Рабочих вывели на поверхность, а очередная смена не была допущена к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 3 декабря. Пострадавших нет.