Глендейл, США, , 11:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голдена Найтс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со сокрушительным счетом 1:7.

Голами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо (7-я минута), оформивший в матче дубль Макс Пасиоретти (14-я, в большинстве и 29-я), Чандлер Стивенсон (28-я, в большинстве), Майкл Амадио (33-я), также отличившийся результативной передачей российский форвард Евгений Дадонов (36-я) и Николя Руа (58-я).

Автором единственной забитой шайбы «Аризоны» стал Трэвис Бойд (8-я).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отличился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 6 декабря примет у себя команду «Калагри Флеймз», а «Аризона» днем позже на выезде встретится с клубом «Даллас Старз».