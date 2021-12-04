Москва, , 11:17 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было проведено 611 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«За последние сутки проведено 611 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Телеграмм-канале оперштаба.

Также уточняется, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 227,4 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 710 657 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 3 декабря общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 226 816 446.